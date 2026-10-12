Belçika Kralı Philippe, Kazakistan ile işbirliğini yeni seviyeye taşımak istiyor

Belçika Kralı Philippe, Kazakistan'ın kendileri için son derece önemli olduğunu, iki ülke arasındaki işbirliğini yeni bir seviyeye taşımak istediklerini söyledi.

Kazakistan'a üç günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde, başkent Astana'da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından ağırlandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da gerçekleştirilen görüşmelerde konuşan Tokayev, Belçika'nın, Kazakistan'ın Avrupa'daki köklü ve güvenilir ortaklarından biri olduğunu, gelecek yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 35. yıl dönümünün kutlanacağını ifade etti.

Tokayev, iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek için önemli fırsatların bulunduğunu vurgulayarak, ulaştırma ve lojistik, kritik mineraller, yenilenebilir enerji, tarım, sağlık ve yapay zeka alanlarını öncelikli işbirliği başlıkları arasında sıraladı.

Kral Philippe de Kazakistan'ın ekonomik ve sosyal alandaki gelişiminden etkilendiklerini, ülkesinin Orta Asya'ya büyük önem verdiğini vurguladı.

Kazakistan'ın kendileri için son derece önemli olduğunu dile getiren Philippe, iki ülke arasındaki işbirliğini yeni bir seviyeye taşımak istediklerini söyledi.

Philippe, Kazakistan ile ilişkilerini daha ileriye taşımayı istediklerini belirterek, ziyaret kapsamında yapay zeka, enerji ve nükleer enerji gibi alanlarda işbirliği imkanlarının ele alınacağını anlattı.

Belçika Kralı ve Kraliçesi, Kazakistan'ın uluslararası alandaki artan itibarına ve ekonomik gelişimine de dikkati çekti.

İki ülkenin resmi heyetlerinin de yer aldığı görüşmelerde taraflar, somut işbirliğinin geliştirilmesi ve mevcut girişimlerin hayata geçirilmesi konusundaki kararlılıklarını teyit etti.