Belçika Kraliçesi Mathilde'den, Türkiye'ye Ekonomi ve Yatırım Ziyareti

(ANKARA) - Belçika Kraliçesi Mathilde, ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan üst düzey bir heyete başkanlık ederek, İstanbul'a geldi. Heyet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından karşılandı. Görüşmelerde, ekonomi, savunma, enerji ve teknoloji gibi alanlarda işbirliği fırsatlarının ele alınması planlanıyor.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından mihmandar Bakan olarak görevlendirildiğim, Belçika Kraliçesi Sayın Mathilde ve heyetini ekonomik misyon vesilesiyle ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Belçika'da doğup büyümüş, Avrupa'da siyaset ve diplomasi alanında görev yapmış, bugün ise Türkiye'de milletimize hizmet ederek hem ülkemizde hem de uluslararası platformlarda ülkemizi temsil etme sorumluluğunu taşıyan biri olarak bu ziyaret benim için ayrı bir anlam ifade ediyor."

Türkiye ile Belçika arasındaki köklü ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak bu ziyaret kapsamında ekonomi, girişimcilik, kadınların güçlendirilmesi ve sosyal politikalar başta olmak üzere birçok stratejik alanda önemli temaslar gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, üretimden diplomasiye, ekonomiden sosyal kalkınmaya kadar birçok alanda uluslararası etkisini ve saygınlığını her geçen gün daha da artıran güçlü bir ülke konumundadır. Bu anlamlı ziyaretin, iki ülke arasındaki iş birliklerini daha da ileri taşıyacağına yürekten inanıyorum."

STRATEJİK SEKTÖRLERDE YATIRIM İMKANLARI ELE ALINACAK

Heyette Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, dış ticaretten de sorumlu Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel Başkent Bölgesi Başbakanı Boris Dillies, Flaman Bölgesi Başbakanı Matthias Diependaele ve Valon Bölgesi Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet yer alıyor.

Ziyarete, özel sektörden 428 temsilcinin de katılım sağlaması bekleniyor. Heyet programı kapsamında enerji, savunma sanayii, havacılık, lojistik, sağlık ve yaşam bilimleri, bankacılık, teknoloji ve dijitalleşme gibi stratejik sektörlerde yatırım imkanları ve işbirliği fırsatlarının ele alınması planlanıyor.

Söz konusu ziyaretin, son dönemde hız kazanan Türkiye–Belçika ilişkilerinde işbirliği alanlarının çeşitlendirilmesine ve ekonomik ile ticari ilişkilerin daha kapsamlı biçimde geliştirilmesine katkı sunarak iki ülkenin karşılıklı işbirliği iradesini güçlendirmesi öngörülüyor.

TÜRKİYE-BELÇİKA EKONOMİ FORUMU DÜZENLENECEK

Program çerçevesinde ayrıca şirket ziyaretleri, ikili görüşmeler ve iki ülke iş dünyası temsilcileri arasında B2B formatında temasların gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Ziyaret sırasında Türkiye–Belçika Ekonomi Forumu'nun da düzenlenmesi planlanırken, savunma, havacılık ve sosyal güvenlik alanlarında hükümetler arası anlaşmaların ve çeşitli belgelerin imzalanması, bunun yanı sıra özel sektör arasında da yeni işbirliği anlaşmalarının yapılması bekleniyor.

Ziyaretin ayrıca, Belçika'daki Türk toplumunun elde ettiği başarıları ön plana çıkarması öngörülüyor. Bu toplumun Belçika'nın ekonomik ve sosyal yaşamına önemli katkılar sağladığı vurgulanıyor.