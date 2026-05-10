Belçika Kraliçesi Mathilde'den, Türkiye'ye Ekonomi ve Yatırım Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belçika Kraliçesi Mathilde'den, Türkiye'ye Ekonomi ve Yatırım Ziyareti

10.05.2026 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika Kraliçesi Mathilde, ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan üst düzey bir heyete başkanlık ederek İstanbul’a geldi. Heyet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından karşılandı. Görüşmelerde, ekonomi, savunma, enerji ve teknoloji gibi alanlarda işbirliği fırsatlarının ele alınması planlanıyor.

(ANKARA) - Belçika Kraliçesi Mathilde, ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan üst düzey bir heyete başkanlık ederek, İstanbul'a geldi. Heyet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından karşılandı. Görüşmelerde, ekonomi, savunma, enerji ve teknoloji gibi alanlarda işbirliği fırsatlarının ele alınması planlanıyor.

Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki heyet, "Ekonomik Misyon" kapsamında Türkiye'yi ziyaret ediyor. Kraliçe Mathilde başkanlığındaki heyet, İstanbul'a geldi. Kraliçe ve beraberindeki yetkililer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından mihmandar Bakan olarak görevlendirildiğim, Belçika Kraliçesi Sayın Mathilde ve heyetini ekonomik misyon vesilesiyle ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Belçika'da doğup büyümüş, Avrupa'da siyaset ve diplomasi alanında görev yapmış, bugün ise Türkiye'de milletimize hizmet ederek hem ülkemizde hem de uluslararası platformlarda ülkemizi temsil etme sorumluluğunu taşıyan biri olarak bu ziyaret benim için ayrı bir anlam ifade ediyor."

Türkiye ile Belçika arasındaki köklü ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak bu ziyaret kapsamında ekonomi, girişimcilik, kadınların güçlendirilmesi ve sosyal politikalar başta olmak üzere birçok stratejik alanda önemli temaslar gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, üretimden diplomasiye, ekonomiden sosyal kalkınmaya kadar birçok alanda uluslararası etkisini ve saygınlığını her geçen gün daha da artıran güçlü bir ülke konumundadır. Bu anlamlı ziyaretin, iki ülke arasındaki iş birliklerini daha da ileri taşıyacağına yürekten inanıyorum."

STRATEJİK SEKTÖRLERDE YATIRIM İMKANLARI ELE ALINACAK

Heyette Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, dış ticaretten de sorumlu Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel Başkent Bölgesi Başbakanı Boris Dillies, Flaman Bölgesi Başbakanı Matthias Diependaele ve Valon Bölgesi Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet yer alıyor.

Ziyarete, özel sektörden 428 temsilcinin de katılım sağlaması bekleniyor. Heyet programı kapsamında enerji, savunma sanayii, havacılık, lojistik, sağlık ve yaşam bilimleri, bankacılık, teknoloji ve dijitalleşme gibi stratejik sektörlerde yatırım imkanları ve işbirliği fırsatlarının ele alınması planlanıyor.

Söz konusu ziyaretin, son dönemde hız kazanan Türkiye–Belçika ilişkilerinde işbirliği alanlarının çeşitlendirilmesine ve ekonomik ile ticari ilişkilerin daha kapsamlı biçimde geliştirilmesine katkı sunarak iki ülkenin karşılıklı işbirliği iradesini güçlendirmesi öngörülüyor.

TÜRKİYE-BELÇİKA EKONOMİ FORUMU DÜZENLENECEK

Program çerçevesinde ayrıca şirket ziyaretleri, ikili görüşmeler ve iki ülke iş dünyası temsilcileri arasında B2B formatında temasların gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Ziyaret sırasında Türkiye–Belçika Ekonomi Forumu'nun da düzenlenmesi planlanırken, savunma, havacılık ve sosyal güvenlik alanlarında hükümetler arası anlaşmaların ve çeşitli belgelerin imzalanması, bunun yanı sıra özel sektör arasında da yeni işbirliği anlaşmalarının yapılması bekleniyor.

Ziyaretin ayrıca, Belçika'daki Türk toplumunun elde ettiği başarıları ön plana çıkarması öngörülüyor. Bu toplumun Belçika'nın ekonomik ve sosyal yaşamına önemli katkılar sağladığı vurgulanıyor.

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Diplomasi, Savunma, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika Kraliçesi Mathilde'den, Türkiye'ye Ekonomi ve Yatırım Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Mersin’de genç adm araçta ölü bulundu Mersin'de genç adm araçta ölü bulundu

17:59
Trump’tan, İran’ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
17:46
İğne atsanız yere düşmez Batman halkı 1. Lig’e çıkmanın sevincini yaşıyor
İğne atsanız yere düşmez! Batman halkı 1. Lig'e çıkmanın sevincini yaşıyor
17:26
Şampiyon Shakhtar Donetsk Arda Turan Ukrayna’da tarih yazdı
Şampiyon Shakhtar Donetsk! Arda Turan Ukrayna'da tarih yazdı
16:49
Mauro Icardi’den güne damga vuran paylaşım
Mauro Icardi'den güne damga vuran paylaşım
16:36
İBB soruşturmasında Han İnşaat’ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı
İBB soruşturmasında Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı
15:52
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye’de
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye'de
15:32
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 18:15:41. #7.13#
SON DAKİKA: Belçika Kraliçesi Mathilde'den, Türkiye'ye Ekonomi ve Yatırım Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.