Belçika Mağarasında 45 Bin Yıllık Neandertal Yamyamlığı Ortaya Çıktı

Belçika'daki Goyet Mağarası'nda yapılan araştırmalar, 45 bin yıllık bir sırrı açığa çıkardı. Neandertallere ait kalıntılar, bu eski insanların kendi gruplarına mensup olmayan bireyleri sistematik bir şekilde tükettiğini ortaya koyuyor. Kurbanların çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor, bu da davranışın bilinçli bir seçim olduğunu düşündürüyor.

CNRS, Bordeaux Üniversitesi ve Aix-Marseille Üniversitesi'nden oluşan uluslararası bir ekip tarafından yürütülen ve Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışma, on yılı aşkın süredir devam ediyor. DNA analizi, radyokarbon tarihleme ve dijital yeniden yapılandırma teknikleri kullanılarak, Neandertallerin 41 bin ile 45 bin yıl önce yamyamlık yaptığı belirlendi. Kemiklerdeki izler, avlanma tekniklerinin kurbanlara da uygulandığını gösteriyor.

Özellikle alt uzuvların hedef alınarak kemiklerin kırılması, yamyamlığın ritüel değil, beslenme ihtiyacı için gerçekleştirildiğini işaret ediyor. İzotop analizleri, kurbanların yerel olmayıp başka bölgelerden geldiğini ortaya koydu, bu da yabancı bireylerin seçici şekilde hedef alındığını gösteriyor. Bulgular, Orta Kaba Taş Devri'nde sosyal dinamikler ve rekabetin varlığına işaret ediyor.

Goyet Mağarası, Belçika'nın Namur eyaletinde yer alıyor ve tarih öncesi araştırmalar için önemli bir alan. 1867'de başlatılan kazılarla keşfedilen mağara, Neandertal fosilleri ve yamyamlık izleri gibi binlerce bulgu barındırıyor. Bu çalışma, Neandertallerin karmaşık toplumsal yapılarını anlamamıza katkı sağlıyor ve bölgedeki araştırmalar devam ediyor.