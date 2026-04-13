Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belçika Mağarasında 45 Bin Yıllık Neandertal Yamyamlığı Ortaya Çıktı

13.04.2026 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası bilim ekibinin araştırması, Neandertallerin yabancı bireyleri sistematik şekilde tükettiğini ve bunun beslenme ihtiyacına dayandığını gösteriyor.

Belçika'daki Goyet Mağarası'nda yapılan araştırmalar, 45 bin yıllık bir sırrı açığa çıkardı. Neandertallere ait kalıntılar, bu eski insanların kendi gruplarına mensup olmayan bireyleri sistematik bir şekilde tükettiğini ortaya koyuyor. Kurbanların çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor, bu da davranışın bilinçli bir seçim olduğunu düşündürüyor.

CNRS, Bordeaux Üniversitesi ve Aix-Marseille Üniversitesi'nden oluşan uluslararası bir ekip tarafından yürütülen ve Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışma, on yılı aşkın süredir devam ediyor. DNA analizi, radyokarbon tarihleme ve dijital yeniden yapılandırma teknikleri kullanılarak, Neandertallerin 41 bin ile 45 bin yıl önce yamyamlık yaptığı belirlendi. Kemiklerdeki izler, avlanma tekniklerinin kurbanlara da uygulandığını gösteriyor.

Özellikle alt uzuvların hedef alınarak kemiklerin kırılması, yamyamlığın ritüel değil, beslenme ihtiyacı için gerçekleştirildiğini işaret ediyor. İzotop analizleri, kurbanların yerel olmayıp başka bölgelerden geldiğini ortaya koydu, bu da yabancı bireylerin seçici şekilde hedef alındığını gösteriyor. Bulgular, Orta Kaba Taş Devri'nde sosyal dinamikler ve rekabetin varlığına işaret ediyor.

Goyet Mağarası, Belçika'nın Namur eyaletinde yer alıyor ve tarih öncesi araştırmalar için önemli bir alan. 1867'de başlatılan kazılarla keşfedilen mağara, Neandertal fosilleri ve yamyamlık izleri gibi binlerce bulgu barındırıyor. Bu çalışma, Neandertallerin karmaşık toplumsal yapılarını anlamamıza katkı sağlıyor ve bölgedeki araştırmalar devam ediyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Belçika, Güncel, Bilim, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 13:05:47. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.