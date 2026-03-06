Belçika, Nahçıvan İHA Saldırısını Kınadı

Belçika, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıları kınadı.

Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada "Belçika, dün Nahçıvan Havaalanı'na düzenlenen ve sivilleri yaralayan, sivil altyapıya zarar veren İHA saldırısını şiddetle kınıyor." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduklarını bildiren Prevot, "İran'ın her tırmanışı, istikrara dönüş umutlarını daha da baltalıyor. Uluslararası hukuka tam saygı gösterilmesi ve derhal itidal gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Nahçıvan'a İHA saldırısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, dün Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve 4 sivil yaralanmıştı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirmiş ve misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için orduya talimat vermişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, saldırıyla "bağlantılarının olmadığını, ülkesini suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" iddia etmişti.