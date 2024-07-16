Belçika'nın eski Başbakanı Sophie Wilmes, Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı seçildi - Son Dakika
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Belçika'nın eski Başbakanı Sophie Wilmes, Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı seçildi

Belçika\'nın eski Başbakanı Sophie Wilmes, Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı seçildi

Belçika'nın eski Başbakanı Sophie Wilmes, Avrupa Parlamentosu'nun 14 başkan yardımcısından biri olarak seçildi. Wilmes, yapılan oylamada 371 milletvekilinin desteğini alarak diğer 11 adaydan biri oldu. AP Başkan Yardımcılığı görevine seçilen diğer isimler ise Katarina Barley, Esteban Gonzalez Pons, Martin Hojsik, Ewa Kopacz, Javi Lopez, Victor Negrescu, Pina Picierno, Christel Schaldemose, Nicolas Ştefanuta, Sabine Verheyen, Younous Omarjee, Antonella Sberna ve Roberts Zile oldu. Wilmes, 2019-2020'de Belçika'nın ilk kadın başbakanı olarak görev yapmıştı.

16.07.2024 21:31
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Belçika'nın eski Başbakanı Sophie Wilmes, Avrupa Parlamentosunun (AP) 14 başkan yardımcısından biri olarak seçildi.

AP Genel Kurulunda başkan yardımcılarını belirlemek için yapılan oylamanın ilk turunda 371 milletvekilinin desteğini alan Wilmes, oyların gerekli salt çoğunluğunu elde eden 11 adaydan biri oldu.

Diğer 13 başkan yardımcılığı görevine ise Katarina Barley, Esteban Gonzalez Pons, Martin Hojsik, Ewa Kopacz, Javi Lopez, Victor Negrescu, Pina Picierno, Christel Schaldemose, Nicolas Ştefanuta, Sabine Verheyen, Younous Omarjee, Antonella Sberna ve Roberts Zile seçildi.

AP'de liberal partilerin yer aldığı Avrupa'yı Yenile (Renew Europe) grubunun mensubu Wilmes, 2019-2020'de Belçika'nın ilk kadın başbakanı olarak görev yapmıştı.

Belçikalı siyasetçi 2020'de bir sonraki hükümette üstlendiği dışişleri bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevinden eşinin beyin kanserine yakalanması nedeniyle istifa etmişti.

Öte yandan Hristiyan demokrat Avrupa Halk Partisinin (EPP) adayı Roberta Metsola, 720 milletvekilinden 562'sinin oyunu alarak AP Başkanlığına yeniden seçilmişti.

Başkan yardımcılığı görevini üstlenecek 14 isim, Maltalı siyasetçi Metsola'nın bulunmadığı durumlarda Genel Kurula başkanlık ediyor.

Kaynak: AA

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