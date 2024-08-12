Belçika'nın Liberal Partisi Yeni Lider Arayışında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Belçika'nın Liberal Partisi Yeni Lider Arayışında

Belçika Başbakanı Alexander de Croo'nun liderlik yaptığı Open Vld Partisi, seçimlerde alınan yenilginin ardından yeni lider arayışına girdi. Partinin 40 bini aşkın delegesi, yeni liderini ve yönetim kurulunu seçmek için oylamaya gidiyor.

12.08.2024 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika Başbakanı Alexander de Croo'nun seçimlere kadar liderlik yaptığı Open Vld Partisi, 9 Haziran'da düzenlenen seçimlerde alınan büyük yenilginin ardından yeni lider arayışına girdi.

Belçika'nın resmi ajansı Belga'ya göre, Flaman liberal partinin 40 bini aşkın delegesi, yeni liderini ve yönetim kurulunu seçmek için oylamaya gidiyor.

Seçim sonuçlarının ardından parti başkanlığından istifa eden de Croo'dan görevi devralan Tom Ongena'nın yerine geçmek için 8 adayın yarıştığı oylamanın ilk turu 17 Ağustos'ta sona erecek.

Oyların yarısından fazlasını alan bir aday olmaması halinde, ilk turda en fazla oyu alan 2 aday arasında, 19-24 Ağustos'ta ikinci tur düzenlenecek.

Yönetim kurulundaki 20 koltuk için aday olan isimler arasında, istifasını duyuran de Croo da yer alıyor.

Partinin kısa süre içerisinde yeni lider arayışına girmesinin arkasında, seçimlerde alınan hezimetin olduğu tahmin ediliyor.

Ülkede 9 Haziran'da düzenlenen genel seçimlerde, Federal parlamentoda 9. sırada gelen Open Vld, seçmenlerin yalnızca yüzde 5,4'ünün desteğini alabilmişti. Parti, Flaman parlamentosunda oyların yalnızca yüzde 8,3'ünü, Brüksel Başkent Bölgesi'nde ise yalnızca 10,6'sını alabilmişti.

De Croo, seçim sonuçlarının ardından parti liderliğinden istifa ettiğini duyurmuş, 13 Ekim'de düzenlenecek yerel seçimlerde memleketi Brakel kentinin belediye başkanlığı için adaylığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Belçika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'nın Liberal Partisi Yeni Lider Arayışında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:37 En İyi Keskin Nişancı Yarışması’na Türk askerinin başarısı damga vurdu En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na Türk askerinin başarısı damga vurdu
11:26 Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı
11:19 Türkiye’nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı Bakan Güler’den dikkat çeken 3 madde Türkiye'nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı! Bakan Güler'den dikkat çeken 3 madde
10:17 ’Su kesme’ kavgasında bıçaklar konuştu: 1 ölü, 5 ağır yaralı 'Su kesme' kavgasında bıçaklar konuştu: 1 ölü, 5 ağır yaralı
09:34 40 yıl sonra altınsız olimpiyat Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı 40 yıl sonra altınsız olimpiyat! Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı
21:52 Yurt dışına çıkacaklar dikkat Bu geceden itibaren 500 lira oldu Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Bu geceden itibaren 500 lira oldu
21:21 Netanyahu’nun yanıtı bekleniyor Hamas’ın yeni lideri Sinvar’dan yeni ateşkes teklifi Netanyahu'nun yanıtı bekleniyor! Hamas'ın yeni lideri Sinvar'dan yeni ateşkes teklifi
21:09 Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı
19:51 Telefonundan çıkanlar mide bulandırıcı Plajda küçük çocuğun resimlerini çeken satranç öğretmeni tutuklandı Telefonundan çıkanlar mide bulandırıcı! Plajda küçük çocuğun resimlerini çeken satranç öğretmeni tutuklandı
19:37 Sosyal medyayı karıştırdı Allan Saint-Maximin’den Galatasaray taraftarına olay yanıt Sosyal medyayı karıştırdı! Allan Saint-Maximin'den Galatasaray taraftarına olay yanıt
19:25 Sokak ortasında 3 kurşunla katledilmişti Katil koca, cinayeti baştan sona planlamış Sokak ortasında 3 kurşunla katledilmişti! Katil koca, cinayeti baştan sona planlamış
18:21 İstanbul’da Marmaray’da dehşete düşüren anlar Kimseye aldırmadan uyuşturucu kullandı İstanbul'da Marmaray'da dehşete düşüren anlar! Kimseye aldırmadan uyuşturucu kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 13:40:23. #1.13#
SON DAKİKA: Belçika'nın Liberal Partisi Yeni Lider Arayışında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement