Belçika, Ruanda Büyükelçisini Çağırdı

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Belçika, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'nın kuşatılmasının ardından Ruanda Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Andre Bucyana'yı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Belçika Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bucyana'nın Bakanlığa çağrılma kararının, Goma'nın "23 Mart Hareketi (M23) ve Ruanda ordusu tarafından ele geçirilmesinin ardından" alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Belçika, Ruanda birliklerinin geri çekilmesi ve M23'e verilen desteğin sona erdirilmesi çağrısı dahil olmak üzere kesin tutumunu yinelemiştir." ifadesine yer verildi.

Ruanda Dışişleri Bakanı Olivier Nduhungirehe ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kararın "ön yargılı" olduğunu savunarak tepki gösterdi.

KDC'nin başkenti Kinşasa'da M23 adlı isyancı gruba ve Ruanda'ya karşı geniş katılımlı protestolar başlamıştı. Başkentin çeşitli noktalarında toplanan göstericiler, M23'ün Goma şehrini kuşatmasına ve isyancılara destek verdiği iddia edilen Ruanda'ya tepki göstermişti.

Göstericiler, dün, Fransa ve Belçika'nın da aralarında olduğu birçok büyükelçilik binasına saldırmıştı.

Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin, X hesabından saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda bu eylemlerin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, uluslararası sözleşmeler uyarınca diplomatik misyonların güvenliğinin garanti altına alınması zorunluluğunu hatırlatmıştı.

?KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda, M23 ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu.

Bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçiren M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı kuşattı ve yaklaşık 1 milyon nüfuslu şehrin elektrik ve su sistemini kullanılamaz hale getirdi.

Birleşmiş Milletler ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken Ruanda ise iddiaları reddediyor.

Kongo'nun doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla 23 Mart hareketi adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra M23 şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.