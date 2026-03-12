Belçika Savunma Bakanı ASELSAN\'ı Ziyaret Etti

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Türkiye'nin savunma sanayi şirketi ASELSAN'ın standını ziyaretinde, "Bizim iyi kabiliyetlerimiz var ama siz büyük ve güçlü bir ülkesiniz, güçlü bir orduya sahipsiniz. Ayrıca günlük pratikte de büyük bir deneyiminiz var. Bu yüzden sanayinizden öğreneceğimiz çok şey var." dedi.

Bakan Francken, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Savunma Fuar ve Konferansı-BEDEX'te ASELSAN'ın standını ziyaret etti ve AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Belçika'nın ilk geniş katılımlı savunma fuarına büyük ilgi olmasından memnuniyet duyduğunu kaydeden Francken, fuara 25 ülkeden 200'den fazla ulusal ve uluslararası şirketin katıldığını bildirdi.

Francken, "Ayrıca ülkenizden bu kadar çok Türk dostumun burada olmasından da çok mutluyum. Savunma sanayisinden girişimciler var, ayrıca Savunma Bakan Yardımcısı da burada. Burada olduğunuz için gerçekten çok mutluyum." diye konuştu.

Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Türkiye'nin üzerinde baskı olduğuna işaret eden Francken, "Ama buna rağmen güçlü kalmanız ve burada bulunmanız çok önemli. Bundan dolayı gerçekten memnunum." ifadelerini kullandı.

Francken, mayıs ayında Belçika'dan bir ekonomik misyonun Türkiye'ye gideceğini anımsatarak, Belçika Kraliçesi Mathilde'nin başkanlığında Ankara ve İstanbul'u ziyaret edecek misyona çok sayıda girişimcinin katılacağını bildirdi.

Belçika Savunma Bakanı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Birlikte çalışmamız gerekiyor. Bence ana mesaj da bu: Türkiye ve Belçika'nın sanayi alanında ve savunma sanayisinde birlikte çalışması gerekiyor. Bizim iyi kabiliyetlerimiz var ama siz büyük ve güçlü bir ülkesiniz, güçlü bir orduya sahipsiniz. Ayrıca günlük pratikte de büyük bir deneyiminiz var. Bu yüzden sanayinizden öğreneceğimiz çok şey var."

ASELSAN standındaki savunma ürünleri hakkında da bilgi alan Francken, "(ASELSAN) Standı çok güzel, çok büyük. Tüm fuardaki en güzel stantlardan biri." dedi.