Belçika Savunma Bakanı ASELSAN'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belçika Savunma Bakanı ASELSAN'ı Ziyaret Etti

Belçika Savunma Bakanı ASELSAN\'ı Ziyaret Etti
12.03.2026 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika Savunma Bakanı Francken, ASELSAN standını ziyaret ederek Türkiye ile iş birliği vurguladı.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Türkiye'nin savunma sanayi şirketi ASELSAN'ın standını ziyaretinde, "Bizim iyi kabiliyetlerimiz var ama siz büyük ve güçlü bir ülkesiniz, güçlü bir orduya sahipsiniz. Ayrıca günlük pratikte de büyük bir deneyiminiz var. Bu yüzden sanayinizden öğreneceğimiz çok şey var." dedi.

Bakan Francken, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Savunma Fuar ve Konferansı-BEDEX'te ASELSAN'ın standını ziyaret etti ve AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Belçika'nın ilk geniş katılımlı savunma fuarına büyük ilgi olmasından memnuniyet duyduğunu kaydeden Francken, fuara 25 ülkeden 200'den fazla ulusal ve uluslararası şirketin katıldığını bildirdi.

Francken, "Ayrıca ülkenizden bu kadar çok Türk dostumun burada olmasından da çok mutluyum. Savunma sanayisinden girişimciler var, ayrıca Savunma Bakan Yardımcısı da burada. Burada olduğunuz için gerçekten çok mutluyum." diye konuştu.

Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Türkiye'nin üzerinde baskı olduğuna işaret eden Francken, "Ama buna rağmen güçlü kalmanız ve burada bulunmanız çok önemli. Bundan dolayı gerçekten memnunum." ifadelerini kullandı.

Francken, mayıs ayında Belçika'dan bir ekonomik misyonun Türkiye'ye gideceğini anımsatarak, Belçika Kraliçesi Mathilde'nin başkanlığında Ankara ve İstanbul'u ziyaret edecek misyona çok sayıda girişimcinin katılacağını bildirdi.

Belçika Savunma Bakanı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Birlikte çalışmamız gerekiyor. Bence ana mesaj da bu: Türkiye ve Belçika'nın sanayi alanında ve savunma sanayisinde birlikte çalışması gerekiyor. Bizim iyi kabiliyetlerimiz var ama siz büyük ve güçlü bir ülkesiniz, güçlü bir orduya sahipsiniz. Ayrıca günlük pratikte de büyük bir deneyiminiz var. Bu yüzden sanayinizden öğreneceğimiz çok şey var."

ASELSAN standındaki savunma ürünleri hakkında da bilgi alan Francken, "(ASELSAN) Standı çok güzel, çok büyük. Tüm fuardaki en güzel stantlardan biri." dedi.

Kaynak: AA

Aselsan, Türkiye, Belçika, Ekonomi, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika Savunma Bakanı ASELSAN'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti
İran’daki okul saldırısını altından ABD çıktı İran'daki okul saldırısını altından ABD çıktı
Dikkat çeken iddia: ABD’nin İran’daki asıl hedefi Hark Adası Dikkat çeken iddia: ABD'nin İran'daki asıl hedefi Hark Adası
AVM’de esrarengiz ölüm Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor AVM'de esrarengiz ölüm! Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor
Sidiki Cherif, tüm Angers’i Fenerbahçeli yaptı Sidiki Cherif, tüm Angers'i Fenerbahçeli yaptı
Ali Babacan: Türkiye’de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor Ali Babacan: Türkiye'de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor

17:43
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar
17:32
Ve Galatasaray Hakan Çalhanoğlu bombasını patlattı
Ve Galatasaray Hakan Çalhanoğlu bombasını patlattı
17:20
İsrail, Lübnan’da üniversiteyi vurdu Türkiye’den sert tepki
İsrail, Lübnan'da üniversiteyi vurdu! Türkiye'den sert tepki
17:04
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
16:53
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
16:21
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 17:52:47. #.0.5#
SON DAKİKA: Belçika Savunma Bakanı ASELSAN'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.