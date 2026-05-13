Belçika Savunma Bakanı TUSAŞ\'ı Ziyaret Etti

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Türk Havacılık ve Uzay Sanayiini (TUSAŞ) ziyaret etti.
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Francken'i TUSAŞ'ta ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.
Ziyarette savunma sanayisi, havacılık teknolojileri ve uluslararası işbirliği alanlarında yürütülen çalışmalar üzerine verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Demiroğlu, "Milli mühendislik kabiliyetlerimizi ve ileri teknoloji çözümlerimizi paylaşarak geleceğe yönelik ortak fırsatları değerlendirdik." değerlendirmesinde bulundu.
