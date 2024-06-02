Belçika Trabzonlular Derneği Bahar Dostluk Festivali'nde Horon Tepildi - Son Dakika
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Belçika Trabzonlular Derneği Bahar Dostluk Festivali'nde Horon Tepildi

Belçika Trabzonlular Derneği Bahar Dostluk Festivali\'nde Horon Tepildi

Belçika Trabzonlular Derneği'nin Charleroi kentinde düzenlediği Bahar Dostluk Festivali'nde katılımcılar, Karadeniz türküleri eşliğinde horon tepti ve bölgenin özgün lezzetlerini tattı. Festivalde Türk toplumunun Belçika'ya göçünün 60. yıl dönümü de kutlandı.

02.06.2024 20:03
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Belçika Trabzonlular Derneğinin Charleroi kentinde düzenlediği Bahar Dostluk Festivali'nin 19'uncusunda katılımcılar, Karadeniz türküleri eşliğinde horon tepti, bölgenin özgün lezzetlerini tattı.

Belçika Trabzonlular Derneği Başkanı Adnan Demir'in ev sahipliğinde yapılan etkinlik, Charleroi kentinin Gilly bölgesinde gerçekleştirildi.

Bu yıl 19'uncusu yapılan festivale, başta Trabzonlular olmak üzere Belçika'nın her bölgesinden Türk aileler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Türk toplumunun ileri gelenleri katıldı.

Etkinlikte iş gücü anlaşmasıyla Türk toplumunun Belçika'ya göçünün 60'ıncı yıl dönümü de kutlandı.

Dernek Başkanı Adnan Demir konuşmasında festivale sadece Trabzon ve Karadeniz bölgesinden değil, Türkiye'nin her bölgesinden katılanlar olduğuna dikkati çekerek, dostluk ve kardeşlik mesajı verdi.

Katılımcılar kemençe eşliğinde horon tepti, Karadeniz türkülerini dinledi.

Etkinlikte hamsi başta olmak üzere tereyağı, karalahana dolması gibi pek çok Trabzon lezzeti tanıtıldı.

Kaynak: AA

Charleroi, Karadeniz, Trabzon, Belçika, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika Trabzonlular Derneği Bahar Dostluk Festivali'nde Horon Tepildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belçika Trabzonlular Derneği Bahar Dostluk Festivali'nde Horon Tepildi - Son Dakika
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