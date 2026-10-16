Belçika, Ukrayna'nın savunması için bu yıl 10 F-16 savaş uçağı teslim edecek

Belçika Başbakanı Bart de Wever, Ukrayna'nın savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla bu yıl ülkeye 10 "F-16" savaş uçağı teslim edeceklerini bildirdi.

De Wever, Brüksel'de düzenlenen AB Zirvesi marjında düzenlediği basın toplantısında, zirve kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı ikili görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy ile Ukrayna'nın askeri ihtiyaçlarını ele aldıklarını belirten de Wever, "Bu yıl 10 uçak tedarik edeceğiz. F-35'lerdeki gecikmeler nedeniyle biraz geride kaldık ancak bu uçaklar artık gelmeye başladı. Bu da F-16'ları Ukrayna'ya göndermemizi sağlayacak." dedi.

De Wever, Ukrayna'nın acilen kullanıma hazır savaş uçaklarına ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, F-16'ların Rusya'nın jet motorlu insansız hava araçlarına karşı etkili savunma sağlayabilen az sayıdaki silahtan biri olduğunu ifade etti.

F-16'lar için mühimmat tedariki de görüşüldü

Zelenskiy ile Belçika'nın F-16'lar için mühimmat sağlama imkanını da görüştüklerini aktaran de Wever, bunlar arasında Belçikalı savunma şirketi FN Herstal tarafından üretilen mühimmatın da bulunduğunu dile getirdi.

İki liderin görüşmesinde, Ukrayna'nın finansman ihtiyaçları da ele alındı.

De Wever, büyük bölümü Belçika merkezli menkul kıymet saklama ve takas kuruluşu Euroclear'da tutulan dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya destek amacıyla kullanılması ihtimaline ilişkin ise ayrıntı vermedi.

Belçika, hukuki ve mali riskleri gerekçe göstererek dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya yönelik bir tazminat kredisinin finansmanında kullanılması önerisine daha önce karşı çıkmıştı.