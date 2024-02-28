Belçika, Ukrayna'ya 200 milyon avro değerinde mühimmat yardımı yapacak - Son Dakika
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Belçika, Ukrayna'ya 200 milyon avro değerinde mühimmat yardımı yapacak

Belçika'nın Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, ülkesinin Ukrayna'ya 200 milyon avro değerinde mühimmat yardımında bulunacağını duyurdu. Lahbib, Ukrayna'ya mühimmat yardımında bulunmak için Çekya'nın başlattığı inisiyatife destek vereceklerini açıkladı. Lahbib, Ukrayna'nın özgürlük mücadelesinin aynı zamanda değerlerine saygı duymak ve güvenliği sağlamakla ilgili olduğunu belirtti. Belçikalı Bakan, Ukrayna'ya olan desteğin süreceğini vurguladı.

28.02.2024 18:03  Güncelleme: 18:05
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Belçika'nın Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, ülkesinin Ukrayna'ya 200 milyon avro değerinde mühimmat yardımında bulunacağını duyurdu.

Lahbib, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya mühimmat yardımında bulunmak için Çekya'nın başlattığı inisiyatife ülkesinin destek vereceğini açıkladı.

Ukrayna'ya 200 milyon avroluk mühimmat yardımı yapılacağını ifade eden Lahbib, "Ukrayna'nın özgürlük mücadelesi aynı zamanda değerlerimize saygı duymak ve güvenliğimizi sağlamakla da ilgilidir." dedi.

Belçikalı Bakan, Ukrayna'ya desteğin süreceği mesajını yineledi.

Çekya Başbakanı Petr Fiala, dün basına yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya dünya genelinden yüz binlerce tank ve topçu mühimmatı satın alınması için ülkesi tarafından başlatılan inisiyatife diğer AB ülkelerinin de destek sözü verdiğini ifade etmişti.

Bu ülkeler arasında bulunan Hollanda'nın 100 milyon avro destek sözü verdiğini belirten Fiala, Fransa'nın da finansal destekte bulunacağını aktarmıştı.

Kaynak: AA

Belçika, Ukrayna, Dünya, Güncel, Son Dakika

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