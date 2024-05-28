Belçika, Ukrayna'ya F-16 Savaş Uçağı Teslimatı Yapacak - Son Dakika
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Belçika, Ukrayna'ya F-16 Savaş Uçağı Teslimatı Yapacak

Belçika, Ukrayna\'ya F-16 Savaş Uçağı Teslimatı Yapacak

Belçika Başbakanı Alexander de Croo ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zekenskiy, 10 yıllık işbirliği anlaşmasına imza attı. De Croo, hava savunması, ağır silahlar, zırhlı araçlar ve F-16'lar gibi askeri ihtiyaçlara odaklanacaklarını belirtti. Belçika, bu yıl içinde Ukrayna'ya ilk F-16 savaş uçağı teslimatını gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ayrıca, ekonomik toparlanma, yeniden inşa ve kritik altyapının restorasyonu alanlarında da destek vereceklerini açıkladı. Zelenskiy ise Rusya'nın savaşı genişletmeye çalıştığı bir dönemde daha net adımlara ihtiyaç olduğunu vurguladı ve bu yıl içinde ilk F-16'ları kullanmak istediklerini dile getirdi.

28.05.2024 14:19
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Belçika, bu yıl içinde Ukrayna'ya ilk F-16 savaş uçağı teslimatını yapmayı taahhüt etti.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zekenskiy, Brüksel'de bir araya gelerek, 10 yıllık işbirliği anlaşmasına imza attı.

De Croo, ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Bu anlaşma halkınızı korumanız için askeri olarak neye ihtiyaç duyuyorsanız ona odaklanıyor. Hava savunması, ağır silahlar, zırhlı araçlar ve elbette F-16'lar." dedi.

"Sene bitmeden ilk uçakları sağlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullanan de Croo, aynı zamanda ekonomik toparlanma, yeniden inşa, kritik altyapının restorasyonu alanlarında da destek vereceklerini söyledi.

De Croo, 2028'e kadar 30 adet F-16 sağlamayı hedeflediklerini duyurdu.

"Daha net adımlara ihtiyacımız var"

Zelenskiy de "Rusya savaşı genişletmeye ve uzatmaya çalışırken, barışı yakınlaştıracak daha net adımlara ihtiyacımız var." diye konuştu.

Bu sene içerisinde ilk F-16'ları kullanmak istediklerini dile getiren Zelenskiy, haziran ayında Avrupa Birliği'nden (AB) üyelik müzakerelerinin fiilen başlaması kararını vermesini beklediğini aktardı.

Zelenskiy, Belçika ile 10 yıllık anlaşma yaptıklarını ayrıca bu ülkenin yaklaşık 1 milyar avro finansal taahhütte bulunduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Belçikalı muhataplarıyla AB'nin dondurduğu Rus varlıklarından elde edilen 1,7 milyar avroluk geliri kullanmalarıyla ilgili de görüşmeler yaptığını kaydetti.

Kaynak: AA

Ukrayna, Belçika, Rusya, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika, Ukrayna'ya F-16 Savaş Uçağı Teslimatı Yapacak - Son Dakika

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