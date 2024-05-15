Belçika'ya Türk Göçünün 60. Yıl Dönümü Kutlamaları - Son Dakika
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Belçika'ya Türk Göçünün 60. Yıl Dönümü Kutlamaları

Belçika\'ya Türk Göçünün 60. Yıl Dönümü Kutlamaları

Belçika'ya Türk göçünün 60. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında başkent Brüksel'de, kırmızı-beyaz ışık gösterisi yapıldı. Türk bayrağının renklerindeki ışıklar, Brüksel'in merkezindeki Grand Place Meydanı'na yansıtıldı. Kutlamalara Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi, Brüksel Başkonsolosu, Brüksel Belediye Başkanı ve çok sayıda Türk ve Belçikalı vatandaş katıldı. Türkçe şarkılar eşliğinde halaylar çekilen kutlamalarda, Türk toplumunun Belçika'ya uyum sağlaması ve kültürünü koruması vurgulandı.

15.05.2024 23:47
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Belçika'ya Türk göçünün 60. yıl dönümünü kutlama etkinlikleri kapsamında başkent Brüksel'de, kırmızı-beyaz ışık gösterisi yapıldı.

Brüksel'in merkezindeki tarihi Grand Place Meydanı'na yerel saatle 20.30'dan itibaren Türk bayrağının renklerinde ışıklar yansıtıldı.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz, Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close ve Brüksel Bölge Milletvekili Şevket Temiz'in yanı sıra çok sayıda Türk ve Belçikalı vatandaş kutlamalara katıldı.

Kutlamalarda, Türkçe şarkılar eşliğinde halaylar çekildi.

AA muhabirine değerlendirmede bulunan Brüksel Belediye Başkanı Close, "Öncelikle 60 yıl önce Belçika'ya gelen tüm anne babalara bu kenti inşa etmemize yardımcı oldukları için çok teşekkür ediyorum. Bu insanlara gerçekten teşekkür borçluyuz." dedi.

Brüksel'in çok kültürlü bir yapıda olduğuna değinen Close, Türk toplumuna katkıları için teşekkür etmenin çok önemli olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Uysal, Türklerin 60 yılda kültürlerini kaybetmeden Belçika'ya tümüyle uyum sağladığını ve bu konuda bir örnek teşkil ettiğini belirterek, "Biz de 60. yıl dönümünü en yakışan şekilde idrak etmek istedik. Bu amaçla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Vatandaşlarımızın başarısını ifade etme fırsatı bulduk ve bundan da memnuniyet duyduk." değerlendirmesini yaptı.

Milletvekili Temiz de "Bugün bizim için çok önemli bir gün." dedi.

Bugünün 60 yıl önce göç eden ilk neslin haklarının teslim edilmesi anlamına da geldiğini kaydeden Temiz, Belçika makamlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belçika'ya Türk Göçünün 60. Yıl Dönümü Kutlamaları - Son Dakika

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