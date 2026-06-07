6 Belde ve 362 Mahallede Oy Verme İşlemi... Ysk, Yayın Yasağının Kaldırıldığını Bildirdi

(ANKARA) - Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'deki belde seçimleri ile ülke genelindeki muhtarlık ve ihtiyar heyeti ara seçimlerine ilişkin yayın yasağı saat 20.00 itibarıyla kaldırıldı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik beldeleri, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı Beldesi, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu Beldesi, Gümüşhane'nin Merkez ilçesine bağlı Tekke Beldesi ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa Beldesi'nde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği ara seçimleri yapıldı.

Ayrıca ülke genelinde 355 mahallede muhtarlık, 37 mahallede ise ihtiyar heyeti ara seçimi gerçekleştirildi.

Ara seçimlerde toplam bin 164 sandıkta, 371 bin 870 kayıtlı seçmen oy kullandı.

Oy verme işlemi saat 17.00'de sona ererken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) saat 20.00 itibarıyla seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağını kaldırdı.