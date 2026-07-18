Belediye Başkan Vekili Beşikci, Vatandaşlarla Buluştu

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyenin açıklamasına göre, Beşikci Camili Mahallesi'nde bir araya geldiği vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşikci, halkın rızasını kazanmanın belediyecilik anlayışlarının temelini oluşturduğunu belirtti.

Akdeniz için durmaksızın çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Beşikci, şunları kaydetti:

"Vatandaşımızın duasını almadan, gönül hoşluğunu kazanmadan muvaffak olmak mümkün değildir. Bunu hak etmek için ekibimizle elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Her zaman kapımız da gönlümüz de vatandaşımıza sonuna kadar açıktır. Her bir vatandaşımızla kucaklaşıp hal hatır soracak ve sorunlarına köklü çözümler üreteceğiz. Muhtarımızın dile getirdiği tüm taleplerin de en kısa sürede yerine getirilmesi için birim müdürlerimize gerekli talimatları verdik."

Camili Mahalle Muhtarı Adem Uysal da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.