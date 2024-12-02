Belediye Başkanı Ahmet Kaya\'dan Kayyım Açıklaması

Güncel

(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Trabzon'da karşılanması sırasında bazı AK Partililerin "Ortahisar'a da kayyım atanır mı? Atanırsa çok güzel olur" dediğini belirterek "Bu tür konuşmalar kaybetmelerinin öfkesindendir ve başarımızın yarattığı hazımsızlıktandır. Herkes ne konuştuğuna dikkat etmelidir. Milletimizin bize layık gördüğü şehrin emini olma onuruna yakışır bir anlayışla çok şükür ki alnımız ak, başımız dik" dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Trabzon'da karşılanması sırasında bazı AK Partililerin, "Ortahisar'a da kayyım atanır mı? Atanırsa çok güzel olur" şeklindeki sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in konuyla ilgili değerlendirmelerine cevap veren Başkan Kaya, "Biz durup dururken ortaya bir iddia atmadık. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bize aktarılan bilgiyi paylaştık ve buna tepkimizi gösterdik. Bu sözlerin söylenmiş olması ne kadar tehlikeli ve incitici ise Sayın Genç'in söylenen sözlerden değil de konuyu gündeme getirmiş olmamızdan rahatsızlık duyması da bir o kadar şaşırtıcı ve inciticidir. AK Partili yetkililer, 'Böyle bir konuşma olmadı' ya da 'Kim konuştuysa yanlış konuştu' demek yerine suçluların telaşı içinde açıklama yapma yarışına girdiler. Ama hiçbiri, 'Bu konuşulacak konu mudur? Kim bu sözleri söylemişse, yanlış yapmıştır' demedi, diyemedi. Sayın Genç de, 'ispat' istemek yerine, aralarında bu konuyu konuşan partili arkadaşlarına 'Böyle bir şey konuştunuz mu, konuştuysanız yanlış yaptınız' demeliydi" ifadelerine yer verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'yla konuya ilişkin görüştüklerini aktaran Başkan Kaya, "Sayın Uraloğlu, bulunduğu ortamda kesinlikle böyle bir konunun konuşulmadığını söyledi. Bizi iyi tanıdığını ve asla böyle bir düşüncelerinin olmadığını ifade etti. Ben de 'Sayın Bakan, siz duymamış olabilirsiniz ama konu konuşulmuş ve bize aktarıldı' dedim. Bu tür diyalogların Trabzon'a zarar verdiğini ve bu durumdan büyük üzüntü duyduğumu ilettim" dedi.

"Herkes ne konuştuğuna dikkat etmelidir"

Kayyımın halkın iradesinin gasp edilmesi anlamına geldiğini ve bu tür konuların konuşulmasının hazımsızlıktan kaynaklandığını belirten Başkan Kaya, şunları kaydetti:

"Trabzon'un böyle bir konu ile anılıyor olmasından, belediyemizin böyle bir konuya alet ediliyor olmasından son derece üzüntü duyuyorum. Milletimizin iradesini ve demokrasiyi tanımayan bu tür sözleri kabul etmek mümkün değildir. Ortahisar'da, önceki seçimlerde AK Parti'ye oy vermiş seçmenler de dahil, farklı siyasi kimliklere sahip 82 bini aşkın vatandaşımızın oyuyla tarihi bir oy oranı ve destekle belediye başkanı seçildik. Demokratik irade, millet iradesi bu yönde tecelli etti. Buna herkes saygı gösterecek. Göreve geldikten sonra da şeffaf, hesap verebilir, kamucu ve halkçı bir anlayışla çalışmaya başladık. Sosyal projelerimizle halkımızın teşekkürlerini ve hayır duasını aldık. İşte bu tür konuşmalar kaybetmelerinin öfkesindendir ve başarımızın yarattığı hazımsızlıktandır. Şaka mahiyetinde bile olsa bu tür konuşmalar büyük rahatsızlık yaratmaktadır. Herkes ne konuştuğuna dikkat etmelidir. Biz şeffaf belediyecilik anlayışımız ile halk yararına ve kamu yararına belediyecilik yapıyoruz. Milletimizin bize layık gördüğü şehrin emini olma onuruna yakışır bir anlayışla çok şükür ki alnımız ak, başımız dik. Umuyoruz ki bir kez daha ağızlarına 'kayyım' kelimesini almazlar."