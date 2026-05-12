Karaadilli Belediye Başkanı Hüseyin Şahin'den İstifa İddialarına Yanıt: "Chp'deyiz, Görevimizin Başındayız"

Haber: Feyaz Çanak/ Kamera: Gurbetelli Yalçın

(AFYONKARAHİSAR) - Afyonkarahisar Karaadilli Belde Belediye Başkanı Hüseyin Şahin, CHP'den istifa edeceği yönündeki iddialara yanıt verdi. Şahin, "Partiden bir yere ayrıldığımız yok, görevimizin başındayız" dedi.

Afyonkarahisar Karaadilli Belde Belediye Başkanı Hüseyin Şahin, CHP'den ayrılacağı iddialarına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklamada bulundu. CHP'den ayrılmayacağını ifade eden Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Partiden bir yere ayrıldığımız yok, görevimizin başındayız. Bunun sebebi de herhalde benim Burcu Başkanla aram hala abla kardeş gibi. Bize çok destek olduğundan dolayı zamanında, ondan dolayıdır. 'O geçtiyse Hüseyin Başkan da geçer' diye herkes öyle düşünmüş. Hayır, istifa etmedik zaten. İstifa edenler oldu. Onlar için de haklarında hayırlısı olsun. Yani iki sene çalışma fırsatı bulduk birlikte. Bundan sonraki partilerinde onlara başarılar dileriz. Bizim geçme gibi bir düşüncemiz de yok, tasarrufumuz da yok. Kimseyle de görüşmedik bu konuda. Bu bizim hakkımızda ekim ayında da bir çıkmıştı ara ara herkes hakkında çıkıyor zaten. Ama biz o zaman da aynısını söyledik, hiçbir yere gitmiyoruz, geçmiyoruz diye. Gene aynısını söylüyoruz. 3 yıl daha görev süremiz var. 3 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'ne hizmet etmek için görevimizin başındayız."