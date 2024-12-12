Belediye Başkanı'ndan Genç Ressama İlginç Ceza: Parktaki Masaları Süsle - Son Dakika
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Belediye Başkanı'ndan Genç Ressama İlginç Ceza: Parktaki Masaları Süsle

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir genç kızın parkta yaptığı resim, belediye başkanının dikkatini çekti. Başkan, kızı çalışmaya davet edip parkın diğer masalarını da resimlerle süslemesini istedi.

12.12.2024 22:06
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Belediye Başkanı yeni kurduğu parktaki kamelyaya çizilen resmi görünce, sosyal medyadan iş çağrısında bulundu

Belediye başkanından genç ressama ilginç ceza

KARABÜK - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde belediyeye ait parktaki piknik masasına resim çizen genç kızla görüşen belediye başkanı ceza olarak diğer masaları da resimlerle süslemesini istedi.

Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, parkları kontrol ettiği sırada kamelya içerisindeki bir masaya çizilen resim dikkatini çekti. Daha önce ilçedeki park alanlarına zarar verenlerin aksine masayı resimle süsleyen kişiyi bulmak isteyen Başkan Cıva, sosyal medya hesabından 'Yarın gel belediyeye ressam olarak başla. Seni tebrik ediyorum' çağrısı yaptı. Sosyal medyadaki çağrının üzerine resmi çizen Elif Başdemir isimli genç kız Başkan Cıva'yı makamında ziyaret etti. Başdemir'in yeteneğine hayran kalan Cıva, genç kızdan ceza olarak parktaki tüm masaları resimlerle süslemesini isteyerek, üniversiteye hazırlandığı için hediye takdim ederek, eğitim süresince de burs verme sözü verdi.

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Belediye Başkanı Serkan Cıva, "Yetenek güzel bir şey, bu da dikkatimi çekti. Normalde parkları yakıp, yıkıyorlar. Yani zarar veriyorsanız böyle resim çizerek zarar verin" dedi.

"Başkanım Eskipazar size parklar bize emanet"

Resmi çizeni bulmak için çağrı yaptıklarını belirten Cıva, "O da sağ olsun çağrımıza cevap verdi. Belediye sayfamıza yorum yapmış. 'Başkanım Eskipazar size parklar bize emanet' diye yorum yapmış. Dün akşam irtibat kurduk ve görüştük kendisiyle" ifadelerini kullandı.

Cıva, üniversite sınavına hazırlanan Başdemir'e, üniversite eğitim süresince Eskipazar Belediyesi olarak burs vereceklerini söyledi.

"Yani yetenekli arkadaşlarımız, kardeşlerimizi destekleyeceğiz" diyen Cıva, "Ceza olarak da bütün banklara resim yaptıracağım. Onu da söyleyeyim. Madem zarar verdi, çizdi. Hepsine bir tane figür vereceğiz. Diyorum ya yetenek farklı bir şey. Ben sol anahtarı çizemediğim için müzik dersinden kaldım. O yüzden de ilçemizdeki yetenekli arkadaşlara sahip çıkmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Çağrıyı görünce çok mutlu olduğunu anlatan Elif Başdemir ise, "Sonradan belediyenin sayfasına yazdım. Başkanım da beni buldu. Ondan sonra konuştuk. Ceza olarak hepsini çizeceğim. Yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.

Fanatik bir Beşiktaş taraftarı olan belediye başkanı için kamelyaya kartal resmi ve logoyu çizen Başdemir, küçük yaşlardan itibaren resimle ilgilendiğini, daha önce de çalışmalarının olduğunu kaydetti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Belediye Başkanı'ndan Genç Ressama İlginç Ceza: Parktaki Masaları Süsle - Son Dakika

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