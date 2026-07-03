Belediye Başkanının Özel Kalem Müdürü Gözaltında

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü Sadık Can Köksal gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "fuhşa teşvik" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü Sadık Can Köksal gözaltına alındı.