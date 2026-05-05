Belediye Başkanları Davasında 27. Duruşma Tamamlandı
Belediye Başkanları Davasında 27. Duruşma Tamamlandı

05.05.2026 19:41
İstanbul'daki suç örgütü davasında 11'i tutuklu 200 sanığın yargılaması devam ediyor.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin, 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 27. duruşması tamamlandı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, sanık avukatlarının savunmaları ve talepleri alındı.

Söz alan bazı sanıkların avukatları, iddianamedeki suçlamaların asılsız olduğunu savunarak, bilirkişi raporlarında eksiklikler olduğunu, iddianamedeki isnatlarda çelişkiler bulunduğunu kaydetti.

Bu durumun yapılan savunmalarla da desteklendiğini belirten avukatlar, mevcut delil durumlarının dikkatli bir şekilde incelenmesi gerektiğini söyledi.

Savcılığın esasa ilişkin mütalaasını açıklamasından sonra detaylı savunma yapacaklarını dile getiren avukatlar, yargılama sonunda müvekkilleri için beraat istediklerini dile getirdi.

Tutuklamanın bir tedbirden öteye geçerek, cezalandırmaya dönüştüğünü öne süren avukatlar, tahliye talebinde bulundu.

Duruşma, yarına ertelendi.

Kaynak: AA

