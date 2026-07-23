Belediye Başkanları Davasında 55. Duruşma Tamamlandı - Son Dakika
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Belediye Başkanları Davasında 55. Duruşma Tamamlandı

23.07.2026 15:15
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Aziz İhsan Aktaş davasında 7 belediye başkanı ve 200 sanığın yargılandığı duruşma sona erdi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 55. duruşması tamamlandı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, sanık ve avukatları esas hakkındaki mütalaaya ilişkin beyanda bulundu.

Mütalaada hakkında beraat kararı istenilen sanıkların avukatları, müvekkillerinin suç işlemek amacıyla hareket etmediklerini ifade ederek, mütalaa doğrultusunda karar verilmesini talep etti.

Söz verilen tutuksuz sanıklar da yargılama sonucunda haklarında beraat kararı verilmesini istedi.

Mütalaada cezalandırılmaları istenilen bir kısım sanıkların avukatları ise suçlamaların soyut ve mesnetsiz olduğunu öne sürerek, suçlama konusu ihalelerle ilgili savunma yaptı.

Bazı sanıkların avukatları, suça konu eylemlerin güçlü bir şekilde delillendirilemediğini ileri sürerek, mahkemenin tüm hususları göz önüne alması gerektiğini belirtti.

İddianamedeki ve mütalaadaki suçlamaları reddeden avukatlar, müvekkillerinin tüm suçlamalardan beraatlerine karar verilmesini istedi.

Duruşma, esas hakkında mütalaaya karşı beyanların alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, İhsan Aktaş, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediye Başkanları Davasında 55. Duruşma Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belediye Başkanları Davasında 55. Duruşma Tamamlandı - Son Dakika
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