Belediye Başkanları için Tahliye Talebi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tutuklu 7 belediye başkanı, suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin, 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulundu.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan 22. duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, tutuklu 7 sanık ile avukatlarının talepleri alındı.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, iddianamede "kendisinin 2019 yılına kadar hiçbir ticari iş yapmamış, geliri, kazancı olmamış, tüm geliri başkanlıktan sonra kazanmış" varsayımı üzerinden suçlamalar yöneltildiğini ifade etti.

Avukatlarının 2 gün önce mahkemeye sundukları 500 sayfalık raporda, kendisinin ve ailesinin 2019'dan önceki 20 senede yapmış oldukları işlerin yer aldığını aktaran Akpolat, "Sözde Beşiktaş'ta rüşvet havuzu kurulmuş, otel ve rezervasyon biletlerini bu havuzdan almışım. Bu ödemelerin tamamı, benim yaptığım projedeki bir daire parası etmez. Bunu söylemekten hicap duyuyorum. Ben, neden ailemin malvarlığını açıklamak durumunda kalıyorum." dedi.

Akpolat, beraat edeceklerine emin olduğunu söyleyerek, "Bir kuruşu kendi kişisel harcamalarım için kullandığım ispatlanırsa, burada istifa etmeye hazırım. Kurulduğu söylenen rüşvet havuzundan bir kuruşu kendi özel hayatım için kullandıysam, burada istifa etmeye hazırım. Zorla oldurulmaya çalışılan eylemden cezalandırılmaya çalışılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ise belediye başkanı olduğu dönemde hak ediş ödemelerini eksiksiz yaptığını, "ihaleye fesat" suçunun oluşmadığını savundu.

Yerel seçimlere 39 gün kala adaylığının açıklandığını ve hemen ertesi gün sahaya indiğini dile getiren Çaykara, "Tek bir amacım vardı, seçim kazanmak. Sadece tek başıma aday değilim, 34 meclis üyesi arkadaşım, yüzlerce partili arkadaşım var. Ramazana denk geldi, iftar, sahur yaptık. Broşür dağıttık. Kandil oldu, cami önünde lokum dağıttık. Benim, çalışmaların tamamını kontrol etmeye zamanım da yok, görevim de yok." diye konuştu.

Belediye başkanlığı dönemiyle ilgili bir iddia olmadığını belirten Çaykara, "Ne rüşvet aldım ne icbarın bir parçası oldum. Soruşturma süreci yaşadık. Hakkımda toplanacak delil kalmamıştır. Türkiye'nin bir elin parmağını geçmeyen en genç belediye başkanlarındanım. Güzel hayallerle yola çıktım. 13 ay belediye başkanlığı yaptım, 12 aydır tutukluyum. Sizden sadece adalet ve tahliyemi talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Duruşmada, diğer tutuklu sanıkların avukatları da müvekkillerine yönelik suçlamaları reddedip, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutukluluk incelemesi yapmak ve diğer talepleri değerlendirmek üzere duruşmaya ara verdi.

Kaynak: AA

İhsan Aktaş, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 17:32:15. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.