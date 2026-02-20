Belediye Başkanları Yargılanıyor - Son Dakika
Belediye Başkanları Yargılanıyor

Belediye Başkanları Yargılanıyor
20.02.2026 13:26
Aziz İhsan Aktaş'ın soruşturmasında 200 sanığın duruşması devam ederken, sanıklar savunmalarını yaptı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 24'ü tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın, 15'inci duruşması bir kısım sanıkların savunmalarının alınmasıyla tamamlandı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşma, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam etti.

Tutuksuz sanık Hacı Ali Pota, Beşiktaş Belediyesinde mali işler üyesi olarak görev yaptığını belirterek, kimsenin ihaleye katılmasını sağlamadığını ve yaptığı işlemlerden dolayı kamuda herhangi bir zararın oluşmadığını savundu.

Pota, çıkar ve menfaat sağlamadığını ifade ederek, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Tutuksuz sanıklardan İbrahim Bulucu, Beşiktaş Belediyesinde 1992'de Mali Hizmetler Müdürlüğünde göreve başladığını belirterek, ihale komisyon görevlisi olduğu için yargılandığını öne sürdü.

Katıldığı ihalelerde takdir fiyatlandırmasında bulunamayacağını anlatan Bulucu, "Bizler sadece ihaleye girdiğimiz anda, ihaleye girecek firmaları ve miktarı o an öğreniriz. İhaleye hakim değiliz, eğitim almadık. Gelirle ilgili uzmanız. Mali hizmetler müdürlüğünde görevli olduğumuz için görevlendirildik. Görevi kabul etmeme gibi bir durumumuz olmadı. Üzerimde herhangi bir artış olmamıştır. Maaşımla geçinen bir memurum. İhale takdir komisyonunda yer almadığım için ihale fiyatını bilmem mümkün değildir. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanıklardan İdil Kübra Yıldız da savunmasında, Florya Sosyal Hizmetlerde babasının önerisiyle kısa bir süreliğine hissedar olduğunu, bu durumun da bir sene sürdüğünü aktararak, "İhaleye nasıl girilir bilmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Tutuksuz sanık Kaan Şengül, makam şoförü olarak çalıştığını, Rıza Akpolat'ın çocuklarının şoförü olduğunu, evin alışveriş ve banka işlerini hallettiğini söyledi.

Yatırdığı paraların, çocukların dershane ücretleri veya ihtiyaçlar için olduğunu, herhangi bir sorgulama yetkisinin bulunmadığını, normal rutin işler yaptığını belirten Şengül, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Sanıklardan Melike Gül, özel belgede sahtecilikle suçlandığını ancak maliyet hazırlık süreçlerinde görev almadığını, taşeron bir kurum çalışanı olarak hiyerarşik düzende görev yaptığını, evrak hazırladığını dile getirerek, hakkındaki sahte fiyat teklifi hazırlama iddialarını kabul etmediğini söyledi.

Savunma yapan sanık Serpil Özden, 27 yıllık memur olduğunu ve ihale komisyon üyeliği yaparak ihaleye fesat karıştırmak suçundan yargılandığını belirterek, "Verilen görevlendirmeyi kabul etmemek söz konusu olamaz. Mevzuata uygunluk ve kamu yararını göz önüne alarak çalıştım. Bizler teklif dosyalarındaki evrakları kontrol ederiz. Yaklaşık teklif rakamlarını ihale günü öğreniriz. Komisyon üyesi olarak ihalenin kısmi teklife açık olup olmadığı konusunda tasarrufumuz yoktur. İhaleye katılan şirketleri tanımam, illiyet bağım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum." diye konuştu.

Bir kısım tutuksuz sanığın savunmalarını tamamlamasının ardından duruşma, 23 Şubat Pazartesi gününe ertelendi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, İhsan Aktaş, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediye Başkanları Yargılanıyor

