Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı ve Şube Başkanı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı\'nı ziyaret etti

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(AYDIN) - Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul ve Aydın 1 No'lu Şube Başkanı Vasıf Süha Bayırlı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Çerçioğlu, Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul ve sendikanın Aydın 1 No'lu Şube Başkanı Vasıf Süha Bayırlı'yı ağırladı.

Ziyarette Yurdakul ve Bayırlı, Başkan Çerçioğlu'nu çalışmalarından dolayı kutladı. Çerçioğlu ise ziyaretleri için Yurdakul'a ve Bayırlı'ya teşekkür etti.