Belediye İskilipspor Güreşçisi Ferhat Yiğit Türkiye Şampiyonu

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Belediye İskilipspor güreşçisi Ferhat Yiğit'in, Gençler Karakucak Türkiye Şampiyonası'nda 70 kiloda Türkiye birincisi olduğu bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 27-28 Temmuz'da yapılan şampiyonaya katılan Belediye İskilipspor güreşçisi Ferhat Yiğit, 70 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

Belediye İskilipsporlu güreşçiler Kerim Uysal 70 kiloda, Yunus Emre Battal da 65 kiloda Türkiye ikinciliği elde etti.