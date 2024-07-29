Belediye İskilipspor Güreşçisi Ferhat Yiğit Türkiye Şampiyonu

Belediye İskilipspor güreşçisi Ferhat Yiğit'in, Gençler Karakucak Türkiye Şampiyonası'nda 70 kiloda Türkiye birincisi olduğu bildirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 27-28 Temmuz'da yapılan şampiyonaya katılan Belediye İskilipspor güreşçisi Ferhat Yiğit, 70 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.
Belediye İskilipsporlu güreşçiler Kerim Uysal 70 kiloda, Yunus Emre Battal da 65 kiloda Türkiye ikinciliği elde etti.
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