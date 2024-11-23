Belediye Personeline Öfke Yönetimi Eğitimi - Son Dakika
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Belediye Personeline Öfke Yönetimi Eğitimi

Antalya'da belediye personeline öfke kontrolü eğitimi verildi, sağlıklı iletişim becerileri geliştirildi.

23.11.2024 14:50
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Antalya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından belediye personeline "Öfke ve Öfke Kontrolü" konulu eğitimi düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediyenin nikah salonunda gerçekleştirilen eğitime, şube müdürleri ve belediye personeli katıldı.

Personellerin bireysel ve kurumsal anlamda sağlıklı iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlanan programda eğitim veren Psikolog Şakir Üzülen, öfkenin doğru yönetilmediğinde hem bireysel hem de kurumsal alanda sorunlara yol açabileceğini belirtti.

Üzülen, "Kalp çarpıntısı, terleme gibi tepkiler doğal birer savunma mekanizmasıdır. Ancak, bazen gerçek bir tehdit olmadan da bu tepkileri yaşayabiliriz. Bu da kaygı ve öfkeyi tetikleyen bilişsel çarpıtmalardan kaynaklanır" ifadelerini kullandı.

???????Öfkenin kontrol altına alınmasında mizahın gücüne de değinen Üzülen, "Mizah, öfkenin yoğunluğunu azaltabilir. Ancak bunu bir saldırı aracı olarak değil, kendimizi sakinleştirmek için kullanmalıyız." dedi.

Eğitim, hem profesyonel hem de kişisel hayatta uygulanabilecek pratik önerilerle sona erdi.

Kaynak: AA

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