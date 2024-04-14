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Belediyenin temizlik işçisi maaşıyla beş öğrenciye burs veriyor

ZONGULDAK - Zonguldak Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapan 58 yaşındaki Abdurrahman Yılmaz, maaşıyla 5 öğrenciye burs veriyor.

Zonguldak'ta eğitime katkısı ile tanınan 58 yaşındaki temizlik işçisi Abdurrahman Yılmaz, üniversite öğrencilerinin burs talebini geri çevirmiyor. Her yıl öğrencilere maaşından burs veren Yılmaz, bu yıl beşinci öğrenciye de burs vermeye başladı. Yılmaz, Eskişehir Üniversitesi Yabancı Dil Bölümü okuyan birinci sınıf öğrencisinin burs talebini geri çevirmedi.

Yılmaz'ın bu anlamlı davranışı yediden yetmişe herkesten büyük takdir topladı. Yılmaz, "Zonguldak Belediyesi'nde temizlik personeli olarak çalışıyorum. 58 yaşındayım. 15 senedir bu işi yapıyorum. 4 öğrenci okutuyordum. Şimdi bu sayıyı 5'e çıkardım. Öğrencimiz üniversite sınıf öğrencisi. Kendisi Zonguldaklı. Gerçekten ihtiyacı olan bir öğrencimdir. Öğrencimizi arkadaşımızın vasıtası ile buldum. Kendisi ve ailesiyle de görüştük. Her ayın 15'inde bankaya düzenli bir ödeme talimatı verdim. Bu sene iki öğrencim bitiyor. Onun yerine iki öğrenci daha alacağım. Ben ilk öğrencilere burs vermemle tanınıyordum. Orada da söylemiştim. Çalıştığım sürece bütçem elverdiği sürece öğrencilere burs vermeye devam edeceğim" dedi.