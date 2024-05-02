Belen'de 11 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Belen'de 11 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı

Belen\'de 11 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Belen ilçesinde yapılan operasyonda, 11 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

02.05.2024 15:53  Güncelleme: 15:54
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Hatay'ın Belen ilçesinde 11 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri minibüsü Antakya- İskenderun kara yolunda durdurdu.

Araçtaki 11 Suriye uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit eden ekipler, şüpheliler F.A. ve Ş.D'yi göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A. ve Ş.D, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belen'de 11 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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