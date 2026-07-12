Belen\'de Çocuğa Demir Korkuluk Saplandı

Hatay'ın Belen ilçesinde, bacağına demir korkuluk saplanan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Halilbey Mahallesi'nde bir evin bahçesine kaçan topunu almaya çalışan D.D.O'nun bacağına demir korkuluk saplandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
D.D.O, itfaiye ekiplerinin korkulukları kesmesinin ardından bacağına saplanan demirle özel bir hastaneye kaldırıldı.
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