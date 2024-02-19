Belen'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Belen'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

Belen\'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheliden 1\'i tutuklandı

Hatay'ın Belen ilçesinde bulunan AFAD deposundan malzeme çalınması üzerine yapılan çalışmada, 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda, şüphelilerin adreslerinde birçok eşya ele geçirildi.

19.02.2024 17:23
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Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ötençay Mahallesi'nde bulunun AFAD deposundan bazı malzemelerin çalınması ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda Y.K, U.O, C.Y. ve Y.Ş. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adreslerinde 8 mini buzdolabı, 8 şofben, 3 termosifon, 9 plastik masa, çamaşır makinesi, el arabası ve ahşap dolap malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belen'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belen'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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