Belen'de mahsur kalan baykuş yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Belen'de mahsur kalan baykuş yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı

Belen\'de mahsur kalan baykuş yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı

Hatay'ın Belen ilçesinde, havalandırma borusunda mahsur kalan baykuş yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, havalandırma borusunda baykuş yavrusunun olduğunu gördü. Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

06.06.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Belen ilçesinde, havalandırma borusunda mahsur kalan baykuş yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Fatih Mahallesi'ndeki özel bir okulun havalandırma borusundan kuş sesi geldiğini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, havalandırma borusunda baykuş yavrusunun olduğunu gördü.

Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan başkuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, İtfaiye, Hatay, Belen, Hayvan Hakları, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belen'de mahsur kalan baykuş yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:58 AK Parti’den CHP’ye geçen Mazgirt Belediyesi’nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi
14:22 İstanbul Valiliği liste yayınladı Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak İstanbul Valiliği liste yayınladı! Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:07 İYİ Partililer Akşener’den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
15:48 Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay tek celsede boşandı Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay tek celsede boşandı
15:19 ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü
15:17 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Merkez Bankası rezervleri açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası rezervleri açıklaması
15:13 Erden Timur’un Galatasaray’a son kıyağı Sofyan Amrabat ve Aaron Wan-Bissaka Aslan oluyor Erden Timur'un Galatasaray'a son kıyağı! Sofyan Amrabat ve Aaron Wan-Bissaka Aslan oluyor
14:32 Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 16:24:07. #1.13#
SON DAKİKA: Belen'de mahsur kalan baykuş yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement