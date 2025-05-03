Belen'de minibüs yayaya çarptı

Hatay'ın Belen ilçesinde minibüsün çarptığı yaya hastanede tedaviye alındı.
Bashır F'nin (36) kullandığı 33 AVU 244 plakalı minibüs, Belen- İskenderun kara yolu Muhlisali Mahallesi mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Kısmet A'ya (33) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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