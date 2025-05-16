Hatay'ın Belen ilçesinde "Rüzgar Gülü Kitap Şenliği" düzenlendi.
Kaymakamlık ve Belen Belediyesince organize edilen şenlik kapsamında İssume İlkokulu ve Belen Atatürk İlkokulu'nda program düzenlendi.
Şenlik kapsamında iki okulda öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi.
Daha sonra kurulan stantlarda öğrenciler kitapları inceledi, beğendikleri kitapları satın aldı.
Gün boyunca süren atölye çalışmaları ve kitap okuma etkinliklerinde öğrenciler keyifli vakit geçirdi.
Son Dakika › Güncel › Belen'de Rüzgar Gülü Kitap Şenliği - Son Dakika
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