Hatay'ın Belen ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Nergizlik Mahallesi Kozaklı mevkisinde otomobille çarpışan pikap şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Belen'de Trafik Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
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