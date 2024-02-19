Belen ilçesinde jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi - Son Dakika
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Belen ilçesinde jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi

Belen ilçesinde jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi

Hatay'ın Belen ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Şenbük İlkokulu'nda öğrencilere trafik eğitimi verildi. Ekipler, öğrencilere trafikte uyulması gereken kuralları anlattı.

19.02.2024 13:21  Güncelleme: 13:22
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Hatay'ın Belen ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şenbük İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Ekipler, öğrencilere trafikte uyulması gereken kuralları anlattı.

Kaynak: AA

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