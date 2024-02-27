Belen Kaymakamı başkanlığında İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Belen Kaymakamı başkanlığında İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı

Belen Kaymakamı başkanlığında İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz başkanlığında, kamu hizmetlerinde etkinlik, tasarruf ve verimliliğin arttırılması konularının ele alındığı İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı düzenlendi. Toplantıda ayrıca yeni yatırımlar da görüşüldü ve kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile temsilcileri katıldı.

27.02.2024 16:43  Güncelleme: 16:44
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Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz başkanlığında İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, kamu hizmetlerinde etkinlik, tasarruf ve verimliliğin arttırılması konuları görüşüldü.

Yeni yatırımların da ele alındığı toplantıya kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Sami Yılmaz, Belen, Kamu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belen Kaymakamı başkanlığında İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belen Kaymakamı başkanlığında İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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