Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Yılın Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
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Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Yılmaz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği 147 fotoğrafı inceledi ve farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi.

14.02.2024 12:35
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Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yılmaz, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Firas Abdullah'ın "Uçan kutu", "Çevre-Yaşam"da Alper Tüydeş'in "Kimler gelmiş?" başlıklı fotoğrafına oy veren Yılmaz, "Spor"da ise Fatemeh Bahrami'nin "Engel Tanımayan" adlı karesini seçti.

Yılmaz, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "209. saat", Gazze: Kanıt kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Kardeşe son dokunuş" karesine oy verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Yılın Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika

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