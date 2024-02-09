Belgrad'da Çin Yeni Yılı kutlamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Belgrad'da Çin Yeni Yılı kutlamaları

Belgrad\'da Çin Yeni Yılı kutlamaları

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 'Çin Yeni Yılı' kutlamaları kapsamında 'Çin Işık Festivali' etkinliği gerçekleştirildi. Festivalde, Çin ejderhası, kelebekler ve sihirli balık figürleri, ışık gösterisiyle birlikte ziyaretçilere sunuldu. Havai fişek gösterisiyle renklenen etkinlikte, ziyaretçiler hatıra fotoğrafı çektirdi. Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ve Çin'in Belgrad Büyükelçisi Li Ming de festivale katıldı.

09.02.2024 21:57  Güncelleme: 21:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "Çin Yeni Yılı" kutlamaları kapsamında "Çin Işık Festivali" etkinliği yapıldı.

Festival kapsamında Çin ejderhası, kelebekler ve sihirli balık figürleri, ışık gösterisi eşliğinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Havai fişek gösterisinin de yapıldığı etkinlikte, ziyaretçiler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çince tebrik mesajı yayımlanan festivale, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ile Çin'in Belgrad Büyükelçisi Li Ming de katıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Çin Halk Cumhuriyeti, Sırbistan, Belgrad, Kültür, Diplomasi, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belgrad'da Çin Yeni Yılı kutlamaları - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 10:21:32. #1.11#
SON DAKİKA: Belgrad'da Çin Yeni Yılı kutlamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement