Belgrad'dan bisikletle İstanbul'a giden çift Edirne'ye ulaştı - Son Dakika
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Belgrad'dan bisikletle İstanbul'a giden çift Edirne'ye ulaştı

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Belgrad\'dan bisikletle İstanbul\'a giden çift Edirne\'ye ulaştı
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan bisikletleriyle İstanbul'a tur düzenleyen Dunja ve İgor Radivojevic çifti, 4 Eylül'de çıktıkları yolda Edirne'ye geldi. Çift, birkaç gün sonra İstanbul'da olmayı planlıyor.

Bisikletleriyle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan İstanbul'a tur düzenleyen çift, Edirne'ye geldi.

Belgrad'da grafik tasarımcı olarak çalışan Dunja Radivojevic ve bilgi teknolojileri uzmanı olan eşi İgor Radivojevic, 4 Eylül'de Belgrad'daki evlerinden yola çıktı.

Ülkelerindeki rotayı geride bırakan çift, Bulgaristan'da Sofya, Filibe, Harmanlı ve Hasköy güzergahından geçerek Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Dunja Radivojevic, AA muhabirine, 4 yıldır bisikletli turlar yaptıklarını, Romanya, Slovenya ve Portekiz gibi ülkelere gittiklerini söyledi.

Belgrad'dan İstanbul'a bisikletle gitmenin uzun süredir kurdukları bir hayal olduğunu belirten Radivojevic, "Bu güzergahın tarihi bir önemi de var. Şimdi hayalimizi gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. İstanbul'a varınca dinlenmek istiyoruz, ardından şehrin tarihi mekanlarını keşfedeceğiz." dedi.

İgor Radivojevic de bisikletle seyahat etmenin geçilen güzergahı keşfetmenin en iyi yolu olduğunu belirtti.

Eşiyle birlikte bisiklet sürmekten mutlu olduğunu dile getiren Radivojevic, "Araçla seyahat etmek daha yorucu. Bisikletle gideceğimiz yere vardığımızda kendimizi daha enerjik hissediyoruz. Günde ortalama 80 kilometre yol yapıyoruz. Birkaç gün sonra İstanbul'da olmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Radivojevic, Edirne'yi gezme fırsatı bulduklarını, Selimiye Camisi'ni çok beğendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
SırbistanİstanbulBelgradGüncelEdirneEylülYaşamSon Dakika

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