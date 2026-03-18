Belousov, Ukrayna Cephesinde Askerleri Denetledi

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Ukrayna'daki savaşta görev alan Kuzey Askeri Grubuna bağlı birlikleri teftiş etti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belousov, Rusya'nın Kuzey Askeri Grubunun yönetim merkezlerinden birini ziyaret etti.

Gruba bağlı birlikleri denetleyen Belousov'a birlik komutanları, cephedeki durum ve birliklerin eylemleri hakkında bilgi verdi.

Bakan Belousov, cephede görev alan "başarılı" askerlere ödül verdi.