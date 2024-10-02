Belucistan'da 6 BLA Militanı Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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Belucistan'da 6 BLA Militanı Etkisiz Hale Getirildi

Pakistan'da düzenlenen operasyonda Belucistan Kurtuluş Ordusu'na mensup 6 militan etkisiz hale getirildi.

02.10.2024 17:46
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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) mensubu 6 militan etkisiz hale getirildi.

Pakistan basınına göre, güvenlik güçleri, eyaletin Harnai ilçesinde BLA'ya yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon sonucu 6 militan etkisiz hale getirildi. Bu kişilerin güvenlik güçleri ve sivillere yönelik terör saldırılarına katıldığı belirlendi.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, operasyon nedeniyle güvenlik güçlerini tebrik ederek, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, ağırlıklı Hayber Pahtunhva eyaletinde saldırılar düzenleyen Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları göze çarpıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve bölgeyi Beluc halkının yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belucistan'da 6 BLA Militanı Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika

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