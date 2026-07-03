Pakistan'ın Belucistan eyaletinde şiddetli yağmurlar nedeniyle iki evin çatısının çökmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.
Dawn gazetesinin yerel yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Belucistan eyaletinin Zhob ve Khuzdar bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış, iki evin çatısının çökmesine neden oldu.
İki ayrı olayda 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, en az 4 kişi de yaralandı.
Arama kurtarma ekipleri, hayatını kaybedenlerin cesetlerini enkazdan çıkarırken, yaralılar da hastaneye kaldırıldı.???????
Son Dakika › Güncel › Belucistan'da Çatı Çöktü: 4 Ölü - Son Dakika
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