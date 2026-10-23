Belucistan'da minibüs otobüsle çarpıştı, 12 kişi öldü, 22 kişi yaralandı - Son Dakika
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Belucistan'da minibüs otobüsle çarpıştı, 12 kişi öldü, 22 kişi yaralandı

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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde Ketta-Karaçi Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı; ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Yetkililer, 7 kişinin olay yerinde, 5'inin hastanede öldüğünü, ölenlerin çoğunun minibüs yolcusu olduğunu belirtti.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde minibüs ile otobüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Ketta- Karaçi Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı.

Yetkililer, 7 kişinin olay yeri, 5 kişinin ise hastanede hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını belirtti.

Yaralılardan 7'sinin durumunun ciddi olduğuna dikkati çeken yetkililer, yaşamını yitirenlerin çoğunun minibüsün yolcusu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Belucistan'da minibüs otobüsle çarpıştı, 12 kişi öldü, 22 kişi yaralandı - Son Dakika
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