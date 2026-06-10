Depremde Yıkılan Beluk Apartmanı Davası... Savcılık, Kamu Görevlilerinin de Aralarında Bulunduğu Sanıklara 22 Yıl 6 Aya Kadar Hapis Talep Etti - Son Dakika
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Depremde Yıkılan Beluk Apartmanı Davası... Savcılık, Kamu Görevlilerinin de Aralarında Bulunduğu Sanıklara 22 Yıl 6 Aya Kadar Hapis Talep Etti

10.06.2026 11:00  Güncelleme: 12:14
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Beluk Apartmanı'nda 10 kişinin ölümüne ilişkin 8 sanık hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep etti.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremlerinde 10 kişinin yaşamını yitirdiği Beluk Apartmanı'na ilişkin mütalaasını dosyaya sundu. Başsavcılık, teknik uygulama sorumlusunun yanı sıra belediye görevlilerinin de kusurlu yapıya ruhsat ve iskan verilmesindeki sorumlulukları nedeniyle "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan Beluk Apartmanı A Blok'unun yıkılması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, önce binanın teknik uygulama sorumlusu Abdullah Yeldan hakkında, ardından da Seyhan Belediyesi eski İmar Müdürü Alim Erdoğan, eski İmar Müdür Yardımcısı Sitare Koçoğlu, o dönemde inşaat mühendisi olarak çalışan Füsun Gamsız, büro personeli Abdullah Sancar, İskan Komisyonu üyesi Can Mustafa Eren, mimar Fatoş Sakarya ve elektrik mühendisi Halil Yılmaz hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açtı. İki dosya daha sonra birleştirildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmada, mahkeme heyeti esasa ilişkin mütalaanın hazırlanmasına karar vererek duruşmayı 12 Haziran'a ertelemişti.

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Başsavcılık, 8 sanığın da "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan mahkum edilmelerini talep etti.

"BETON VE ÇELİK NUMUNELERİ 1975 YÖNETMELİĞİNE UYGUN DEĞİL"

Başsavcılığın mütalaasında, dosyada yer alan bilirkişi raporuna özetle yer verildi. Mütalaada, binanın yıkılmasında zeminden kaynaklanan bir neden bulunmadığı, binadan alınan beton ve çelik numunelerinin binanın yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan 1975 Deprem Yönetmeliği hükümlerini karşılamadığı belirtildi. Yapılan kusurlu imalattan ise yapı müteahhidi S.S. Yeni Akkent Konut Yapı Kooperatifi ile Teknik Uygulama Sorumlusu (TUS) Abdullah Yeldan'ın sorumlu olduğu aktarıldı.

"KUSURLU YAPIYA RUHSAT VE İSKAN VERDİKLERİ İÇİN SORUMLULAR"

Mütalaada, kamu görevlilerine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Bilirkişi raporunda, belediye görevlileriyle ilgili olarak ayrıntıları belirtildiği üzere, kullanılan malzemenin (beton ve çelik) kalitesinin kurumsal olarak kontrol altında olması, yalnızca tek bir şahsın tasarrufunda bulunmaması için malzeme test sonuçlarının denetlenmesi ve arşivlenmesi ile müteahhit sicillerinin tutulması gerektiği belirtilmiştir. Ancak bina imalatındaki kusurlar nedeniyle söz konusu yapıyla ilgili olarak, raporun özellikle 'ilgili belediye görevlileri (yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni düzenleyen daire) sorumludur' kısmı doğrultusunda, kusurlu yapıya yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni düzenlenmesi sürecinde belediye görevlilerinin de sorumluluklarının bulunduğu değerlendirilmiştir."

"HER BİR SANIK GÖREVLERİNİ GEREĞİ GİBİ YERİNE GETİRMEDİ"

8 sanığın da sorumlu olduğunun belirtildiği mütalaada, "Her bir sanığın görevlerini gereği gibi yerine getirmeyerek, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonucunda yıkılan söz konusu binanın göçüğü altında kalan 10 kişinin ölümüne neden oldukları, öngörülebilen bu netice bakımından dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandıkları ve bu nedenle 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçunu işlediklerinin anlaşıldığı belirtilerek, tüm sanıkların ayrı ayrı mahkumiyetlerine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur" denildi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Adana, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde Yıkılan Beluk Apartmanı Davası... Savcılık, Kamu Görevlilerinin de Aralarında Bulunduğu Sanıklara 22 Yıl 6 Aya Kadar Hapis Talep Etti - Son Dakika

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