Filistinli Şehitlerin Hikayeleri: 'Ben Bir Sayı Değilim' Sergisi

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İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de öldürülen kişilerin hikayelerini konu alan "Ben Bir Sayı Değilim" sergisi, "Aksa Tufanı"nın birinci yılı dolayısıyla 7 Ekim'de Birlik Vakfı Genel Merkezi'nde ziyarete açılacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, sadece Filistin'de değil, dünyanın her yerinde İsrail soykırımına maruz kalan Filistinli şehitlerin hayat hikayelerinin anlatıldığı sergi, sadece yerel halkı değil, İstanbul'a gelen turistleri de bu hikayelere şahit tutmayı hedefliyor.

Serginin Arapça ve İngilizce çevirilerle her kesimden ziyaretçiye ulaşması planlanıyor.

Filistin'de öldürülenlerin bireysel hikayelerinin öne çıktığı sergi, ölenlerin istatistikten ibaret olmadığını, sanatın farklı dallarıyla dünyaya anlatmayı amaçlıyor.

İllüstrasyon, resim ve çağdaş sanat gibi görsel sanatlardan eserlerin yer alacağı sergide her eser, bir hayatın izini sürerken hem şehitlerin anılarını ölümsüzleştirmeyi hem de izleyicilere güçlü bir farkındalık sunmayı önceliyor.

Sergi, 7 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.