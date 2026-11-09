Ben-Gurion 1956'da Gazze için 'deniz tarafından yutulmasını isterdim' dedi

İsrail'in kurucu Başbakanı David Ben-Gurion'un, 1956'daki Süveyş Krizi sırasında işgal ettikleri Gazze Şeridi'nin ilhak edilmesine, İsrail'in güvenliğine tehdit oluşturacağını ileri sürerek karşı çıktığı ve bölge için "Deniz tarafından yutulmasını isterdim." dediği ortaya çıktı.

İsrail Savunma Bakanlığı, 1956 Süveyş Krizi sırasında Sina Yarımadası ile Gazze Şeridi'ni işgal ettikleri dönemde başbakanlık görevini yürüten David Ben-Gurion'un açıklamalarını içeren askeri arşivleri yayımladı.

Yayımlanan konuşma kaydına göre, Süveyş Krizi sırasında İsrail güçlerince işgal edilen Gazze Şeridi'ne ilişkin İsrail ordusunun komuta kademesiyle yaptığı bir toplantıda Ben-Gurion, "Eğer bir mucizeye inanacak olsaydım, onun (Gazze Şeridi) deniz tarafından yutulmasını isterdim." ifadesini kullanıyor.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı ve işgalin ilk aşamada "askeri bir zorunluluk" olarak başlatıldığını savunan Ben-Gurion, bölgenin kalıcı olarak ilhak edilmesinin İsrail'e faturasının güvenlik ve diplomasi açısından ağır olacağını söylüyor.

Bölgedeki 300 bin kişilik nüfusun yaklaşık 190 bininin 1948'deki Nekbe (Büyük Felaket) sırasında evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinli mültecilerden oluştuğuna işaret eden Ben-Gurion, söz konusu nüfusun göstereceği direnişin İsrail için tehdit oluşturacağını belirtiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına rağmen Gazze'deki işgalin sürdürülmesinin İsrail'in uluslararası alandaki tecridini derinleştireceğini dile getiren Ben-Gurion, olası bir kriz anında uluslararası tecrit yüzünden silah tedarik edemeyebilecekleri uyarısında bulunuyor.

Mısır'ın Süveyş Kanalı'nı millileştirmesinin ardından İsrail, İngiltere ve Fransa, 29 Ekim 1956'da Mısır'a karşı ortak saldırı başlatmışlardı. İsrail ordusu, Sina Yarımadası'nın büyük bir bölümünü ve Gazze Şeridi'ni işgal etmişti.

Başta ABD olmak üzere uluslararası toplumun yoğun baskısı nedeniyle İsrail ordusu işgal ettiği topraklardan çekilmek zorunda kalmıştı.