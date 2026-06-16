Ben Gurion Havalimanı'nda Kriz Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ben Gurion Havalimanı'nda Kriz Sürüyor

16.06.2026 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'ye ait uçaklar nedeniyle 100 bin yolcu bileti iptali riski var. Krizin sona ermesi için uçaklar tahliye edilmeli.

İsrail Havalimanları Otoritesi Genel Direktörü Şaron Kedmi, Ben Gurion Havalimanı'nda ABD'ye ait yakıt ikmal uçaklarının bulunması nedeniyle krizin sürdüğünü ve temmuz ayı için kesilen 100 bin yolcu biletinin iptal riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

İsrail ordu radyosunun haberine göre Kedmi, ABD'ye ait uçakların Ben Gurion Havalimanı'ndan ayrılmaya başladığını açıkladı.

Kedmi, Ben Gurion Havalimanı'ndaki krizin tamamen sona erdiğinin ilan edilebilmesi için az sayıda ABD uçağının daha tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Havalimanındaki krizin etkilerinin sürdüğünü belirten Kedmi, temmuz ayı için kesilen yaklaşık 100 bin yolcu biletinin iptal riskiyle karşı karşıya olduğunu aktardı.

İsrail Havalimanları Otoritesi, 28 Mayıs'da yaptığı açıklamada, ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçaklarının varlığı nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nın kapasitesinin yalnızca üçte birinin kullanılabildiğini ve son iki ayda 248 milyon dolar zarar edildiğini bildirmişti.

Öte yandan ABD'nin, Ben Gurion Havalimanı'nda bulunan yakıt ikmal uçaklarını İsrail Hava Kuvvetleri üslerine mi yoksa ülke dışına mı transfer ettiği hala belirsiz.

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev'e göre, Washington, Ben Gurion Havalimanı'nda 72 yakıt ikmal uçağı bulunduruyordu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ben Gurion Havalimanı'nda Kriz Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da sokak ortasında silahlı çatışma, birbirlerine kurşun yağdırdılar Bursa'da sokak ortasında silahlı çatışma, birbirlerine kurşun yağdırdılar
DMM son noktayı koydu: “25 yeni il“ iddiaları tamamen asılsız çıktı DMM son noktayı koydu: "25 yeni il" iddiaları tamamen asılsız çıktı
Özgür Özel’in yeni yol haritası belli: Adı sanı duyulmayan parti ile seçime girecek Özgür Özel'in yeni yol haritası belli: Adı sanı duyulmayan parti ile seçime girecek
Acun Ilıcalı, Galatasaray’ın yıldızını alıyor Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın yıldızını alıyor
Asena, “ağabeyim“ dediği insanla aşk yaşamaya başladı Asena, "ağabeyim" dediği insanla aşk yaşamaya başladı
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ve İran’a uyarı Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ve İran'a uyarı

16:07
Askerlik şakası Dünya Kupası’nı karıştırdı Güney Kore’den sert karar
Askerlik şakası Dünya Kupası'nı karıştırdı! Güney Kore'den sert karar
15:34
ABD Başkanı Trump: Hürmüz geçici olarak değil, kalıcı olarak tamamen ücretsiz olacak
ABD Başkanı Trump: Hürmüz geçici olarak değil, kalıcı olarak tamamen ücretsiz olacak
15:33
Bakanlık peşine düştü Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
15:22
CHP’nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
15:12
Ece İrtem’in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
Ece İrtem'in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
14:50
Montella’dan Paraguay öncesi radikal karar İki yıldız kulübeye çekiliyor
Montella'dan Paraguay öncesi radikal karar! İki yıldız kulübeye çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 16:14:58. #7.12#
SON DAKİKA: Ben Gurion Havalimanı'nda Kriz Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.