Ben Gurion Havalimanı'nda Kriz Sürüyor

İsrail Havalimanları Otoritesi Genel Direktörü Şaron Kedmi, Ben Gurion Havalimanı'nda ABD'ye ait yakıt ikmal uçaklarının bulunması nedeniyle krizin sürdüğünü ve temmuz ayı için kesilen 100 bin yolcu biletinin iptal riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

İsrail ordu radyosunun haberine göre Kedmi, ABD'ye ait uçakların Ben Gurion Havalimanı'ndan ayrılmaya başladığını açıkladı.

Kedmi, Ben Gurion Havalimanı'ndaki krizin tamamen sona erdiğinin ilan edilebilmesi için az sayıda ABD uçağının daha tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Havalimanındaki krizin etkilerinin sürdüğünü belirten Kedmi, temmuz ayı için kesilen yaklaşık 100 bin yolcu biletinin iptal riskiyle karşı karşıya olduğunu aktardı.

İsrail Havalimanları Otoritesi, 28 Mayıs'da yaptığı açıklamada, ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçaklarının varlığı nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nın kapasitesinin yalnızca üçte birinin kullanılabildiğini ve son iki ayda 248 milyon dolar zarar edildiğini bildirmişti.

Öte yandan ABD'nin, Ben Gurion Havalimanı'nda bulunan yakıt ikmal uçaklarını İsrail Hava Kuvvetleri üslerine mi yoksa ülke dışına mı transfer ettiği hala belirsiz.

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev'e göre, Washington, Ben Gurion Havalimanı'nda 72 yakıt ikmal uçağı bulunduruyordu.