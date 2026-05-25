Ben-Gvir'den Beyrut'a Saldırı Çağrısı

25.05.2026 14:02
İsrail'in Bakanı Ben-Gvir, Lübnan'a saldırı için Netanyahu'ya Trump'la diyalog çağrısında bulundu.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ordunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeniden saldırılara başlaması tartışmaları yaşanırken, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya "ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına vurup savaşa geri döneceğini söylemesi" çağrısında bulundu.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımla, Lübnan'da saldırıların genişletilerek Beyrut'un hedef alınması tartışmalarına dahil oldu.

Hizbullah'ın patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) saldırılarının normalleştirilmemesi gerektiğini savunan aşırı sağcı bakan, "Başbakanın (Netanyahu) Trump'ın masasına vurup ona Lübnan'da savaşa geri döneceğimizi bildirmesinin zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Ben-Gvir, "Lübnan'da elektriği kesmek, Zehrani'yi ele geçirmek için yoğun bir savaşa geri dönmek gerekiyor." iddiasında bulundu.

İsrailli bakanın, işgal edilmesini savunduğu Zehrani Nehri, Lübnan'ın güneyinde, İsrail sınırından yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta yer alıyor. İsrail ordusunun, nisan ayında Lübnan'ın güneyinde yer yer yaklaşık 10 kilometre ilerlediği aktarılmıştı.

Beyrut'a saldırılara başlama tartışması

Dün yapılan İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısında, Netanyahu'nun, Lübnan'da İHA tehdidine acil çözüm bulunmasını istemesi üzerine Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, "Kendimizi koruyamıyoruz; her insansız hava aracına karşılık Dahiye'de 10 binayı yıkmak zorundayız." ifadesini kullandığı aktarılmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de Smotrich'in teklifine destek vererek "Hizbullah'ın patlayıcı dron tehdidine yanıt olarak Beyrut'taki binalara saldırı düzenlenmeli." dediğini kaydetmişti.

