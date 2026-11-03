Ben-Gvir'in idamla tehdit ettiği Filistinli esir 9 kurşunla yaralandı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, hücresine baskın düzenleyerek idamla tehdit ettiği Filistinli esir Hasan Selame'nin nişanlısı Gufran Zamil, baskın sırasında İsrail güçlerince açılan ateş sonucu nişanlısının 9 kurşunla ağır yaralandığını ancak 3 gün sonra revire kaldırıldığını ve ağrı kesici verilip yeniden hücre hapsine alındığını anlattı.

Filistinli esir Selame'nin hücresine eylül ayında baskın düzenleyen Ben-Gvir, Filistinli esiri idamla tehdit etmiş ve o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Görüntülerde, oldukça zayıf düşmüş ve sakalları uzamış halde ayakta duran Selame'ye, Ben-Gvir'in "Seni öldürmek istiyorum. Seni idama mahkum etmek istiyorum." diyerek tehditler savurduğu görülmüştü.

Filistinli esir Hasan Selame'nin nişanlısı Zamil, AA muhabirine, eylül ayındaki baskının ardından uzun süre haber alamadıkları nişanlısından ancak dün avukatı aracılığıyla bilgi alabildiklerini aktardı.

Vücuduna 9 kurşun isabet etti

Nişanlısının 15 Eylül'deki baskın sırasında darbedildiğini ve İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu vücuduna 9 kurşun isabet ettiğini aktaran Zamil, "Selame ancak 3 gün sonra revire kaldırıldı, aldığı yaralar görüntülendi, sonra da ağrı kesici verilip yeniden hücre hapsine alındı." dedi.

Zamil, Selame'yi dün ziyaret eden avukatın, vücudunda kurşun yaralarının bulunduğu bölgeleri tespit edemediğini ancak darp izlerinin hala açıkça görüldüğünü ve nişanlısının Ben-Gvir'in yayımladığı videodaki halinden daha bitkin göründüğünü dile getirdi.

"Ben-Gvir'e 'Senin beni idamla tehdit etmeye hakkın yok' dedi"

Zamil, Selame'nin kendisini tehdit eden Ben-Gvir'e, "Ben Filistinliyim, halkımı ve topraklarımı savunmaya hakkım var. Senin ise Gazze'de gerçekleştirdiğiniz soykırımdan sonra gelip de beni idamla tehdit etmeye hakkın yok." dediğini aktardı.

Avukatın Selame'yi en son ağustos ayında ziyaret ettiğini ve bu tarihten 2 Kasım'daki ziyaretine kadar nişanlısından haber alamadıklarını dile getiren Zamil, bu süre boyunca büyük endişe yaşadıklarını vurguladı.

Nişanlısının, yaşadıklarını avukata anlatması halinde yeniden darbedilmekle tehdit edildiğini aktaran Zamil, Selame'nin tehditlere rağmen sağlık durumuyla ilgili az da olsa bilgi verebildiğini söyledi.

"İsrail hapishanelerinde de başka bir soykırım yaşanıyor"

Uluslararası toplumun, Gazze'de 2 yıl boyunca yaşananlar kayıt altına alınmış olmasına rağmen saldırıları durduramadığına dikkati çeken Zamil, hapishanelerde gözlerden ve kameralardan uzak tutulan Filistinli esirler için uluslararası toplumun harekete geçmesinin uzak bir ihtimal olduğunu söyledi.

Zamil, yapabildikleri tek şeyin 1948 topraklarındaki avukatlar aracılığıyla dava açarak esirlerin hapishane koşullarını iyileştirmeye çalışmak olduğunu dile getirdi.

"Hapishanelerde de başka bir soykırım yaşanıyor." diyen Zamil, uluslararası topluma, Filistinli esirlerin koşullarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Hasan Selame kimdir?

1987'deki Birinci İntifada'ya katılan Hasan Selame, İsrail tarafından onlarca kişinin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı eylemlerden sorumlu tutuluyor.

"Kutsal İntikam Eylemlerinin Kahramanı" olarak anılan Selame, 48 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İsrail, 2011 yılındaki esir takası anlaşmasında Selame'nin serbest bırakılmasını reddetmişti.